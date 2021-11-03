Мужчина съел стейк, приготовленный в посудомойке

Майкл Джордж из США приготовил стейк в посудомойке, пишет LADBible. По словам мужчины, мясо получилось сочным и вкусным.

Американец хотел доказать: для приготовления стейка не всегда нужен гриль. Взяв кусок мяса, Майкл положил его в пакет, выкачал оттуда воздух, после чего закинул в пустую посудомойку и включил устройство.

Через 96 минут горячая вода и пар сделали свои дело — говядина стала мягкой и выглядела так, словно ее достали из духовки. Впрочем, без сковородки все равно не обошлось.

После того, как Джордж достал мясо из пакета, он обжарил стейк на плите с двух сторон. Можно было бы этого и не делать, но мужчина просто хотел добавить блюду аромат и немного вкуса и довести до нужной прожарки.

Многим пользователям сети пришелся по вкусу способ Майка.

«Это тоже самое, как готовить в пароварке», — написал один из зрителей.

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