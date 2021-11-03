Правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях

Правительство России упростило получения выплат для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает пресс-служба кабмина.

«Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме», — говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Данное решение распространяется на тех россиян, которым полагаются единовременная материальная помощь и выплаты из-за утраты имущества. Теперь для получения денежных выплат достаточно подтвердить только факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС.

Помимо этого, новые меры затронут индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться в том же размере, как и юридическим лицам. Как отметили в кабмине, ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.

Ранее стало известно, что правительство РФ распорядилось предоставить субсидии социально ориентированным НКО, малому и среднему бизнесу по причине нерабочих дней. Размер выплаты будет рассчитан исходя из одного МРОТ на работника, их можно будет получить с 15 ноября.