Полиция задержала в Астрахани сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

УМВД России по Астраханской области заявило о задержании сбежавшего из-под стражи в психиатрической больнице осужденного за бандитизм члена банды Басаева Магомеда Алханова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В конце октября стало известно, что Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки.

Алханова задержали в июне. В Следственном комитете сообщили, что в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено предъявить ему обвинение по таким статьям УК России, как вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Кроме того, в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранительных органов, Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.