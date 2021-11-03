Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе топлива в Норильске на 24 декабря

Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании, являющейся дочерним предприятием ГМК «Норникель», о взыскании 58,7 млрд рублей штрафа за ущерб в результате разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС.

«Лицами, участвующими в деле <…> были заявлены ходатайства об отложении судебного заседания. Судом ходатайства удовлетворены, предварительное судебное заседание отложено на 24 декабря 2021 года», — сообщил представитель суда.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз.