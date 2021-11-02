Половина самолетов, направленных из-за тумана в Нижний Новгород, вылетели в Москву

В Москву направлена почти половина рейсов из Нижнего Новгорода, которые из-за тумана не могли прилететь в столицу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росавиации.

В сторону Москвы вылетело 15 самолетов. До этого ФАВТ сообщал о 33 воздушных суднах, которые направились в столичный регион.

«В аэропорту Нижний Новгород с целью организации вылета воздушных судов в Москву мобилизованы дополнительные ресурсы, вызваны специалисты из отдыхающих смен. Действия аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее разрешение сложившейся ситуации при условии обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов. Рейсы, предусмотренные расписанием аэропорта, осуществляются штатно», — отметили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что густой туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца дня.

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, после так называемого «радиационного» тумана, накрывшего столицу и Подмосковье, в столичный регион придет потепление.

Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.