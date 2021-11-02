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На борту перенаправленного из Москвы в Нижний Новгород самолета стало плохо ребенку

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РИА «Новости»

На борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Краснодара в Москву, но приземлившегося в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в столице, стало плохо ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в нижегородском аэропорту.

«Аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более 7 часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали скорую для ребенка», — рассказал он.

Пресс-служба авиаперевозчика подтвердила семичасовую задержку вылета и сообщила, что члены экипажа дали ребенку кислородный баллон «для поддержания жизни». В «Победе» добавили, что юного пассажира уже передали врачам.

Ранее сообщалось, что пассажиров, направлявшихся из столицы республики Саха Якутска в Москву, более шести часов держат запертыми в самолете в Нижнем Новгороде

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