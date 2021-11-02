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Россиянам рассказали, как вырастить арбузы дома зимой

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Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что зимой не обязательно идти в магазин за помидорами, огурцами или салатом, все это, равно как и арбуз, можно вырастить дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что специальные «домашние» сорта рассчитаны на температуру в пределах +21…26°C. Для этого нужны небольшие пространства. Над ящиками с почвой нужно поставить фитолампу, предпочтительно длинную, чтобы осветить большую поверхность.

«Подходящий для домашнего огорода сорт арбуза - «Байсан». Есть даже сорта и гибриды порционных арбузов - один плод размером не больше грейпфрута, чтобы съесть за один раз», — отметила Воронова.

По ее словам, лучше всего использовать магазинный грунт, а в качестве подкормки нужно применять органические средства, специально разработанные для домашних огородов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала о правилах употребления арбуза.

По ее словам, как любые фрукты или ягоды, арбуз не стоит есть килограммами, особенно людям с предрасположенностью к набору веса или сахарному диабету. Это связано с тем, что в плодах содержится сахар.

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