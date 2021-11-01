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В единственную вытекающую из Байкала реку попали нефтепродукты

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Иркутске в реку Ангару – единственную вытекающую из уникального озера Байкал – попали нефтепродукты. Утечка обнаружена 31 октября, об этом пишет «МК» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сообщается, что источник загрязнения, вероятно, находится на стройплощадке в районе Цесовской набережной в самом центре города. На месте ЧП уже прибыли представители природоохранной прокуратуры, полиции и городской администрации.

Разлив начали ликвидировать специалисты МКУ «Безопасный город». На реке были установлены боновые заграждения, место попадания нефтепродуктов засыпали сорбентом. На стройплощадке насосы были отключены. Каждый час производится забор воды.

Специалисты Ангаро-Байкальского территориальное управление Росрыболовства начнут считать площадь загрязнения и сумму ущерба.

Ранее сообщалось о взрыве на нефтяном танкере «Семен Дежнев». Уточняется, что инцидент произошел в акватории реки Лены, недалеко от населенного пункта Петропавловское. По данным экстренных служб, на танкере произошло воспламенение паров нефтепродуктов. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход.

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