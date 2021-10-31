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Инспектор восстановил картину убийства лося депутатом Рашкиным

Инспектор государственного охотничьего надзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко рассказал подробности убийства лося, тушу которого нашли в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, улики против Рашкина «налицо»: при въезде на поляну правоохранители нашли гильзу от оружия, принадлежащего депутату, а затем неподалеку обнаружили и само оружие, из которого была выпущена пуля.

«Лось был здесь, пуля прошила насквозь и воткнулась вон в те деревья», — рассказал инспектор.

Он уточнил, что убитое животное было самкой двух с половиной лет, которая весной могла принести потомство.

Бурлаченко подчеркнул, что за 30 лет, что он работает в охотнадзоре, ни один человек не признался бы, что убил дикое животное.

В Саратовской области, где полиция задержала Рашкина, охота на лосей запрещена. Депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом, по его словам, он осознавал незаконность своих действий, но почему-то решил присвоить тушу лося.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. руб. для самки.

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