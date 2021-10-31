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Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

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Emrah Gurel/AP

Девять российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщили в пресс-службе генконсульства РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября. По данным диппредставительства, ДТП произошло примерно в 7.30 в черте населенного пункта Серик провинции Анталья. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате пострадали девять российских граждан.

«Все они с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи. Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — указано в сообщении консульства.

В настоящее время водитель транспортного средства задержан сотрудниками правоохранительных органов до выяснения обстоятельств. Генконсульство находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

16 октября в Турции недалеко от города Манавгат в Анталье произошло другое ДТП, в котором пострадали россияне. Автобус также вез из аэропорта в отель группу туристов. Одной из причин аварии могла быть скользкая дорога из-за дождя. После того как автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, им пришлось выбить лобовое стекло.

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