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Подозреваемый в убийстве девочек в Туве рассказал свою версию произошедшего

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух несовершеннолетних сестер в Кызыле, рассказал о причинах своего поступка, сообщает Пятый канал.

23-летний Очур Санчат, который снимал комнату у матери девочек, был их родственником и иногда присматривал за детьми. По его словам, причиной срыва стал конфликт с детьми, которые якобы не слушались его и хотели уйти из квартиры. Он разозлился и выбросил двух девочек с балкона.

Матери девочек в это время не было дома, она была на работе в местном кафе.

Девочек нашли с множественными травмами под окнами многоэтажки в Кызыле утром 31 октября. Одна девочка скончалась на месте, другая умерла позже, в больнице. Санчата задержали по подозрению в убийстве детей.

Выяснилось, что он был судим за умышленное причинение вреда здоровью, а также находился в федеральном розыске за угон автомобиля.

По информации следствия, мать девочек также была неоднократно судима, за ней числится семь статей уголовного кодекса, среди которых грабеж, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приобретение и сбыт наркотиков. У женщины есть еще одна дочь-третьеклассница, она находилась в квартире в момент трагедии, но не пострадала.

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