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Еврей потребовал выплатить ему $10 млн, угрожая сдаться талибам*

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Moti Kahana

Последний еврей Афганистана, эвакуированный соотечественниками после прихода к власти радикального террористического движения «Талибан (организация запрещена в России)», потребовал выплатить ему $10 млн в качестве компенсации, угрожая в противном случае вернуться в Кабул и сдаться талибам. Об этом пишет The Jewish Chronicle.

Заблона Симантова вывезла из Афганистана израильская некоммерческая организация «Цедек». По его словам, из-за эвакуации он потерял все имущество. Свои потери он оценил в $10 млн. Симантов требовал выплатить ему именно эту сумму, иначе он вернется в Кабул и вынужден будет сдаться там талибам.

На данный момент мужчина живет в отеле в Стамбуле за счет организации «Цедек» и отказывается переезжать в Израиль к родным. Симантов настаивает на том, что его вывезли из Афганистана обманным путем, пообещав переправить в США, где у него тоже есть родственник.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

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