Женщина думала, что беременна одним ребенком, но родила пятерых

Пхул Джахан из Индии думала, что беременна одним ребенком, но родила пятерых, пишет издание Metro. Впрочем, удивилась не только мама, но и врачи — подобных случаев в их практике еще не было.

Младенцы — три дочери и два сына — родились в штата Бихара. Из-за того, что они появились на свет недоношенными, врачи поместили младенцев в специальный инкубаторы жизнеобеспечения.

Тем не менее угрозы для жизни новорожденных нет. После того, как дети окрепнут, их переведут в обычную палату к маме, после чего выпишут домой. Правда, родителям теперь придется думать, где и как разместить пополнение.

Многодетная мать и ее супруг пока не дали комментариев.

Ранее женщина из США родила сына весом 6,3 килограмма. Из-за большого размера ребенка врачам пришлось делать американке кесарево сечение.