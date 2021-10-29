Автомобиль въехал в толпу детей в немецком городе Витценхаузен, есть пострадавшие

В немецком городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен) автомобиль въехал в толпу детей, трое из них — в возрасте от семи до девяти лет — получили серьезные травмы. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что инцидент произошел утром 29 октября, когда дети направлялись в начальную школу. Сам водитель, 30-летний мужчина, также пострадал. Его госпитализировали.

Двух девочек и одного мальчика, которые получили травмы во время наезда, увезли в больницу на вертолете. Медики не исключают, что их жизни грозит опасность.

В полиции сообщили, что пока не ясно, почему мужчина врезался в толпу детей. Медики изучат его кровь, чтобы выяснить, не находился ли водитель под влиянием наркотиков или алкоголя. Местные власти выразили предположение, что это было не более чем ДТП. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве на Домодедовской улице автомобиль вылетел на тротуар и наехал на женщину с двумя детьми. Травмы получил трехлетний мальчик.