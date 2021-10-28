Пьяный бурят убил парализованную тетю из-за ее храпа и получил 12 лет колонии

Суд Бурятии вынес приговор 38-летнему обвиняемому в убийстве родственницы. Мотивом преступления стал храп пенсионерки, помешавший мужчине заснуть, сообщили в СК России по Республике Бурятия.

Следствие установило, что мужчина из села Киран Кяхтинского района напал на парализованную после болезни 82-летнюю сестру своей матери. Они жили в одном доме.

Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртное.

«14 сентября 2020 года в течение дня он употреблял спиртные напитки, после чего в вечернее время лег спать, но заснуть ему помешал храп тети. Со злости около полуночи злоумышленник вскочил с кровати, подбежал к женщине, нанес ей удар кулаком по лицу, после чего обхватил шею потерпевшей руками и задушил», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора по части 2 статьи 105 УК РФ «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Судья назначил мужчине наказание — 12 лет отбывания в исправительной колонии строгого режима.