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Беспорядкам в колонии во Владикавказе предшествовала смертельная драка

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении осужденного исправительной колонии №1 Владикавказа за убийство другого заключенного ножом. Об этом сообщает портал «КрыльяТВ» со ссылкой на УФСИН по Северной Осетии.

Сообщается, что потасовка произошла 10 октября — за несколько дней до того, как в исправительном учреждении вспыхнули беспорядки.

«Сотрудником дежурной службы на место происшествия были незамедлительно вызваны медработники учреждения и скорая. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где ему была проведена операция. Однако из-за травм и большой кровопотери пациента спасти не удалось», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что подозреваемый заключенный свою вину признал и написал явку с повинной, а администрация ИК-1 оповестила мать погибшего. .

Сообщается, что в колонию для проведения проверок прибыли представители руководства регионального УФСИН и сотрудники правоохранительных органов»

Ранее в ИК-1 во Владикавказе вспыхнули волнения, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения. Через сутки ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии.

Ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе составил более 3 млн рублей.

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