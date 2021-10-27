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В Израиле с 15 ноября могут начать принимать туристов, привитых «Спутником V»

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Martina Katz/Global Look Press

В Израиле, начиная с 15 ноября, могут начать принимать туристов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — указано в сообщении.

С 19 сентября в Израиле запущен пилотный проект по туристическим группам, которые могут посещать страну в количестве от 5 до 30 человек. Они должны быть привиты вакциной, признанной организациями FDA (Food and Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency). Одним из условий для приезжающих станет также наличие медицинской страховки, покрывающей расходы в случае, если турист все же заболеет COVID-19. При этом признание российской вакцины будет зависеть от позиции кабмина Израиля.

«Решение по «Спутнику V» должно еще быть утверждено кабмином», — уточнил источник.

Ранее предполагалось, что Израиль может открыться для российских туристов в октябре.

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