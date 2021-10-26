В «ЛизаАлерт» сообщили, что из-за поисков Светличной не успели спасти человека

Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за поисков пропавшей актрисы Светланы Светличной волонтеры не смогли спасти другого человека. Его слова приводит аккаунт отряда в Instagram.

Сергеев отметил, что любой резонанс — это испытание для отряда, так как поиск ведется под пристальным вниманием. Но когда исчезает обычный человек, на это никто не обращает внимания, считает он.

По его словам, во время поисков Светличной были задействованы два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений. 42 человека выполняли задачи на местности — они прошли пешком более 30 км и расклеили 2150 ориентировок.

«И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал Сергеев.

Председатель отряда обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

«Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого», — подчеркнул Сергеев.

Ранее главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актрису Светлану Светличную нашли живой. О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября.