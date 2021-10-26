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Следствие изучает две версии взрыва в доме в Набережных Челнах

В настоящее время Следственный комитет России рассматривает две версии взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования», — отметили в СК России.

Установлено, что владелец квартиры, где произошел взрыв, проживал один и находился на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, в связи с чем на газопровод у газовой плиты была установлена металлическая заглушка.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадали пять человек. Один из них скончался от полученных ран, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Вечером, 25 октября, в Набережных Челнах Республики Татарстан произошел взрыв в жилом доме. В результаты были разрушены несколько квартир на двух этажах.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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