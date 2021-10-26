Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до пяти

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах возросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Вечером, 25 октября, в Набережных Челнах Республики Татарстан произошел взрыв в жилом доме. В результаты были разрушены несколько квартир на двух этажах.

17-летний молодой человек и 70-летний мужчина остаются в тяжелом состоянии. 11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр города.

Сотрудники прокуратуры проводят расследование. По предварительным данным, причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси, который привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами жилого дома.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.