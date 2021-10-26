Биолог Баранова рассказала, кому не следует вакцинироваться

Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может отрицательно сказаться на способности организма сопротивляться COVID-19. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По мнению специалиста, может сложиться ситуация, при которой антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. При этом антиген уже был эффективно «убит» и сигнал о новом производстве антител не дошел до клеток.

Баранова также добавила, что среди переболевших COVID-19 уровень антител в среднем ниже, чем после вакцинации, однако все еще остаются редкие случаи с огромным количеством антител.

«Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше. Но все же они попадаются», — заключила Баранова.

Ранее Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.