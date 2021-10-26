В Москве автомобиль въехал в ограждение и свалился в котлован

Автомобиль врезался в ограждение и провалился в котлован на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе 1-го Силикатного проезда. По данным департамента, водитель не справился с управлением.

Сейчас на месте работают городские службы, движение на дороге не затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль протаранил ресторан в Москве. На Баррикадной улице водитель Hyundai ix35 врезался в ресторан. По предварительной информации, мужчине 1980 года рождения стало плохо за рулем, сообщили в Госавтоинспекции.