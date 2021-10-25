Жилец дома в Набережных Челнах рассказал о квартире, где произошел взрыв

Один из жителей дома в Набережных Челнах рассказал о месте, где произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, взрыв случился на кухне его соседа — дедушки, который проживал в квартире один. После произошедшего люди кричали ему в квартиру, но ответа не последовало. В ней целиком обрушилась бетонная стена.

Также SHOT стало известно, что после инцидента в доме пропал 17-летний парень.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах случился взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.

Предварительно, четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах.

Также была названа причина взрыва в этом здании. Там оказались повреждены перекрытия между двумя этажами.