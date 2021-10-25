На въезде в Севастополь будут требовать QR-коды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил развернуть блокпосты на въездах в город для проверки у въезжающих QR-кодов, сообщает «Интерфакс».

Посты, на которых будут проверять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, будут работать весь период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, уточнил губернатор в ходе совещания.

Он подчеркнул, что меры необходимы для ограничения туристического потока в город. По словам главы города, несмотря на то, что появились данные об отмене броней после введения ограничений, туристы будут пытаться разместиться в частном секторе и создавать таким образом «неблагоприятную ситуацию», в то время как севастопольцы «будут сидеть дома».

Ранее губернатор Севастополя распорядился ввести режим QR-кодов в общественных местах.

С середины октября в Севастополе фиксируют подъем заболеваемости COVID-19. По последним данным, за минувшие сутки было выявлено 328 новых случаев заболевания COVID-19, 100 человек выписаны, умерли 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет. Всего в регионе было зафиксировано 36 975 заболевших, более 1,2 тыс. пациентов умерли.