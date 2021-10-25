Главный инфекционист Минздрава заявил, что пик осенней волны COVID-19 в России пока не достигнут

Пик осенней волны коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. Об этом заявил главный внештатный специалист по неинфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По его словам, будет распространяться коронавирус активнее или нет, зависит от темпов вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер в российских регионах.

«Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул эксперт.

Согласно информации оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 8 241 643 случая заражения коронавирусом. За весь период выявлено 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.

24 октября было зарегистрировано 35 660 новых случаев коронавируса и 1 072 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 22 784 человека.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях 25 октября начались нерабочие дни для улучшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Ограничения продлятся до 7 ноября.