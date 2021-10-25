Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сын Светличной рассказал, что не подавал заявление о ее пропаже 11:05
Путин поручил увеличить охват тестирования на коронавирус 10:58
Россиянке выплатят 1 млн рублей после смерти мужа, которого лечили от... 10:52
Россия примет участие в конференции по Афганистану 10:51
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» установил историческое достижение 10:51
ГИБДД получит 2,5 тысячи новых Hyundai Solaris 10:49
Друг Светличной прокомментировал информацию об исчезновении актрисы 10:45
Оружейник фильма «Раст» удалила соцсети после трагедии на съемках 10:39
Пожар произошел в административном здании в центре Москвы 10:39
«МК»: в Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная 10:37

Главный инфекционист Минздрава заявил, что пик осенней волны COVID-19 в России пока не достигнут

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пик осенней волны коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. Об этом заявил главный внештатный специалист по неинфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По его словам, будет распространяться коронавирус активнее или нет, зависит от темпов вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер в российских регионах.

«Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул эксперт.

Согласно информации оперативного штаба, с начала пандемии в России выявлено 8 241 643 случая заражения коронавирусом. За весь период выявлено 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.

24 октября было зарегистрировано 35 660 новых случаев коронавируса и 1 072 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 22 784 человека.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях 25 октября начались нерабочие дни для улучшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Ограничения продлятся до 7 ноября.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях