Минувшая ночь стала самой холодной в Москве

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -2,4°С, что является самым низким значением для текущей осени», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, такая температура на 3 градуса ниже положенной климатической нормы.

«На другой столичной метеостанции в Тушино было -2,8°С», — отметил он.

В Подмосковье холоднее всего было в Клину и Сергиевом Посаде — -3,9°С, и Дубне — -4,5°С.

Россиянам ранее пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.