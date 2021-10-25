Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гимнастка Мельникова обратилась к японке, которой отдали золото ЧМ после протеста 09:36
В Турции три парапланериста столкнулись в воздухе и упали в море 09:28
Гинцбург: около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших купили сертификат 09:24
В ОП назвали способ борьбы с пропагандирующими насилие играми 09:23
Экс-игрок «Зенита» Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» 09:21
Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября 09:09
Агент Миранчука объяснил малое количество игрового времени хавбека... 09:02
В Новосибирской области завели 17 дел о продаже COVID-сертификатов 09:00
«Ъ»: цены на новые автомобили вырастут до конца года 08:51
Посол Германии заявил, что идет подготовка встречи глав МИД в «нормандском... 08:48

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -2,4°С, что является самым низким значением для текущей осени», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, такая температура на 3 градуса ниже положенной климатической нормы.

«На другой столичной метеостанции в Тушино было -2,8°С», — отметил он.

В Подмосковье холоднее всего было в Клину и Сергиевом Посаде — -3,9°С, и Дубне — -4,5°С.

Россиянам ранее пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях