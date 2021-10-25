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Москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру

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Depositphotos

Большинство москвичей заявили, что не рассматривают съемную квартиру, если в ней нет холодильника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Яндекс.Аренда.

«Холодильник — самая важная бытовая техника в арендованной квартире, так решила половина респондентов. Еще 21% не смогут обойтись без стиральной машины», — следует из данных исследования.

Еще 15% жителей столицы хотели бы обязательно иметь в съемной квартире духовку, уточнили аналитики.

По данным опроса, 57% его участников с большей вероятностью арендуют квартиру на вторичном рынке, в новостройке хотели бы жить лишь 28%. Меньше всего желающих снять жилье в старинном доме, находящемся в историческом центре — около 15%. При этом москвичам больше всего нравятся кирпичные многоквартирные дома.

Самый популярный столичный округ у потенциальных арендаторов — ЦАО, здесь хотели бы по возможности снимать жилье 23% опрошенных. На втором месте — Юго-Западный округ, его выбрали 14%. На западе Москвы хотели бы снимать квартиру 12%. Самые невостребованные округа — Юго-Восточный и Восточный.

В опросе приняли участие 1000 человек.

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