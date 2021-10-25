Японская принцесса Мако покинет королевскую семью после свадьбы 26 октября

Принцесса Мако, племянница вступившего на престол японского императора Нарухито, планирует покинуть императорскую семью, выехав из поместья своей семьи 26 октября после свадьбы с Кей Комуро. Об этом сообщает ABC News.

Женщины-члены императорской семьи Японии должны отказаться от своей королевской власти, выходя замуж за простолюдинка. После громкого скандала, связанного с их отношениями, японская королевская семья была вынуждена задуматься не только о своем сокращающемся количестве, но и о своем будущем.

Профессор Наотака Кимидзук сказал, что последний скандал вокруг жениха и принцессы нанесет исторический ущерб королевской семье, добавив: «пара уже опозорила наследие императорского дома Японии».

Хотя принцесса Мако пообещала полностью отказаться от традиционного подарка в размере 150 миллионов иен (около 1,35 миллиона долларов), недоверие остается. Многие горожане считают, что они продолжат обеспечивать жизнь Мако и ее жениха за из своего кармана.

Ранее сообщалось, что принцессу Мако и Кей Комуро раскритиковали в СМИ, сравнив их с принцем Гарри и Меган Маркл.