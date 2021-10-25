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Японская принцесса Мако покинет королевскую семью после свадьбы 26 октября

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Kyodo/Reuters

Принцесса Мако, племянница вступившего на престол японского императора Нарухито, планирует покинуть императорскую семью, выехав из поместья своей семьи 26 октября после свадьбы с Кей Комуро. Об этом сообщает ABC News.

Женщины-члены императорской семьи Японии должны отказаться от своей королевской власти, выходя замуж за простолюдинка. После громкого скандала, связанного с их отношениями, японская королевская семья была вынуждена задуматься не только о своем сокращающемся количестве, но и о своем будущем.

Профессор Наотака Кимидзук сказал, что последний скандал вокруг жениха и принцессы нанесет исторический ущерб королевской семье, добавив: «пара уже опозорила наследие императорского дома Японии».

Хотя принцесса Мако пообещала полностью отказаться от традиционного подарка в размере 150 миллионов иен (около 1,35 миллиона долларов), недоверие остается. Многие горожане считают, что они продолжат обеспечивать жизнь Мако и ее жениха за из своего кармана.

Ранее сообщалось, что принцессу Мако и Кей Комуро раскритиковали в СМИ, сравнив их с принцем Гарри и Меган Маркл.

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