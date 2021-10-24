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Полиция ФРГ задержала 50 неонацистов с мачете и дубинками на границе с Польшей

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Michael Probst/AP

Полиция задержала 50 ультраправых экстремистов на немецко-польской границе, у которых изъяли перцовый баллончик, штык, мачете и дубинки. Об этом сообщает Der Spiegel.

В полиции отметили, что задержанные относятся к правой экстремистской партии III. Weg. Они «последовали призыву партии о пересечении границы». По утверждению представителей правоохранительных органов, неонацисты хотели предпринять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.

В публикации отмечается, что самая большая группа неонацистов была задержана в деревне Гросс Гастрозе, несколько экстремистов обнаружили на плотине Нейсе и еще несколько человек в городской зоне Губена. Многие из неонацистов прибыли из других федеральных земель Германии, утверждает издание.

Ранее в Германии, в нескольких регионах, прошли акции протеста против мер, действующих на время пандемии — в Берлине на такой акции были замечены представители крайне-правых и неонацистских организаций.

В протестах поучаствовали также представители движения Reichsbürger (Граждане Рейха). Им противостояла полиция, а также антифа-движение, участники которого вышли на контрдемонстрацию.

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