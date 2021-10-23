Госдеп причислил россиян к «бездомным национальностям»

Граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Об этом сообщается на сайте госдепа.

Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Тем не менее россияне могут оформить американскую визу — в Варшаве.

Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы.

Ранее российской гонщице Ирине Сидорковой отказали в выдаче американской визы, из-за чего она досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.

До этого в госдепе заявили, что ждут новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств.