В Госдуме прокомментировали возможное прекращение поставок газа в Молдавию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал телеканалу RT новость о прекращении поставок российского газа в Молдавию, запланированном на 1 декабря.

«Конечно же, это плохо, и в первую очередь для жителей Молдавии, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдавии, так как подорожает их продукция. Мне трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с «Газпромом» по дальнейшей поставке», — сказал депутат.

Он отметил, что молдавские власти не смогут получить газ дешевле цены, предложенной Россией.

Ананских также предположил, что на решение, принятое кабмином Молдавии «в ущерб жителям страны», повлияли «какие-то политические инсинуации».

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов «Газпром» заявил, что в прекращении поставок в Молдавию нет никакой политики. Условие продления контракта — погашение страной долгов.