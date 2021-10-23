Объявлен в розыск передавший Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего порталу gulagu.net видеоархив пыток в отношении заключенных в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Савельев родился в Минске в 1989 году. Он «разыскивается по статье УК», в рамках какого дела, не уточняется.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал новые кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких российских исправительных учреждениях. Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел — по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Последовали и отставки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что видеоархив ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он заверил, что эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками.