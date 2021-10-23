В здании правительства Красноярского края произошел пожар

Пожар произошел в здании правительства Красноярского края в ночь на субботу, 23 октября, сообщили в управлении МЧС по региону.

Возгорание произошло на последнем этаже административного здания в центре Красноярска по адресу: проспект Мира, 110 — там расположено краевое правительство.

Уточняется, что в настоящее время пожар локализован на площади 60 кв. метров. Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

«На тушение пожара всего привлечено 92 человека, 31 единица техники, их них от МЧС России 75 человек, 25 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Ранее в торговом центре в городе Павловске под Воронежем произошел взрыв, пожара не было. В общей сложности в результате ЧП повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания. Позже сообщалось, что на месте были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона.