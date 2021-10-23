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В Волгограде мужчины под видом полицейских продавали бездомных в рабство

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Трое жителей Волгограда с 2016 по 2020 годы под видом полицейских похищали бездомных людей на улицах и вокзалах и продавали их в рабство на фермы за городом. Об этом сообщает пресс-служба СК по Волгоградской области.

По данным СК, у похищенных людей отбирали мобильные телефоны. Если они пытались сопротивляться, их избивали и угрожали электрошокером. Жертвами работорговцев стали пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет.

Суд приговорил одного из фигурантов 4,5 годам колонии строгого режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении его сообщников находится на стадии судебного рассмотрения.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего жителя Стерлитамака завели уголовное дело после убийства кондуктора на автобусной остановке.

Обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на кондуктора, ожидающую автобус на остановке. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, грудь и плечо, после чего похитил личные вещи. Женщина скончалась на месте происшествия от сильной кровопотери.

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