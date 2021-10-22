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В Минпросвещения рассказали, что школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней

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Школа №1210, г. Москва

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В регионах страны, где эпидобстановка устанавливается таким образом, что там, где в срок ранее, чем 30 октября, будут объявлены нерабочие дни, мы рекомендуем начать организовывать каникулы», — рассказал Бугаев.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила , что в нескольких регионах России осложнилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Речь идет об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также о Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть указанные сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

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