В Минпросвещения рассказали, что школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что российские школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В регионах страны, где эпидобстановка устанавливается таким образом, что там, где в срок ранее, чем 30 октября, будут объявлены нерабочие дни, мы рекомендуем начать организовывать каникулы», — рассказал Бугаев.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила , что в нескольких регионах России осложнилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Речь идет об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также о Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть указанные сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.