В Кремле оценили возможность ограничений на въезд из Белоруссии, где отменили масочный режим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо сигналов, свидетельствующих, что надо ограничивать въезд из Белоруссии, не поступало. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, что думают в Кремле касательно отмены обязательного масочного режима в Белоруссии на фоне ситуации с коронавирусом.

По его словам, данных со стороны оперативного штаба и властей, что надо вводить ограничения с Белоруссией, нет.

«Такие заключения вносят эксперты из оперштаба, в основу решений ложатся рекомендации специалистов оперштаба, Роспотребнадзора и так далее», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что до настоящего момента рекомендаций со стороны профильных ведомств не направлено.

Ранее сообщалось, что требование об обязательном масочном режиме отменили в Белоруссии. В постановлении также были актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19.

До этого в России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима.