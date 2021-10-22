Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле ответили на вопрос о встрече президента... 12:41
Песков уточнил, может ли «Талибан*» перестать быть запрещенной организацией 12:40
В Молдавии заявили, что не уверены в достижении газовой договоренности... 12:39
Леонова высказалась о травме и ошибках Трусовой накануне этапа Гран-при в США 12:37
В Кремле заявили, что России не нужен диалог с НАТО 12:35
Песков прокомментировал возможность введения жесткого локдауна в России 12:34
Песков: запланированный режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений... 12:31
В Африке сфотографировали сову, которая скрывалась от орнитологов 150 лет 12:29
В Кремле рассказали о мерах поддержки семьям в нерабочую неделю 12:29
Глава Украинского института нацпамяти обвинил Россию в присвоении украинской истории 12:24

В Кремле оценили возможность ограничений на въезд из Белоруссии, где отменили масочный режим

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо сигналов, свидетельствующих, что надо ограничивать въезд из Белоруссии, не поступало. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова спросили, что думают в Кремле касательно отмены обязательного масочного режима в Белоруссии на фоне ситуации с коронавирусом.

По его словам, данных со стороны оперативного штаба и властей, что надо вводить ограничения с Белоруссией, нет.

«Такие заключения вносят эксперты из оперштаба, в основу решений ложатся рекомендации специалистов оперштаба, Роспотребнадзора и так далее», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что до настоящего момента рекомендаций со стороны профильных ведомств не направлено.

Ранее сообщалось, что требование об обязательном масочном режиме отменили в Белоруссии. В постановлении также были актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19.

До этого в России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях