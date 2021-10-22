Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала ТАСС о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре», — заявила Руженцова.

Она отметила, что остальные причины, по которым не рекомендуется прививаться, — временные.

Люди, получившие медотвод, должны особенно тщательно соблюдать рекомендации, которые снижают вероятность заражения, добавила Руженцова. Кроме того, она посоветовала им поговорить с лечащим врачом насчет применения профилактических препаратов.

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