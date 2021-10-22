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Песков рассказал о возможности увидеть ревакцинацию Путина

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, можно ли будет увидеть процесс ревакцинации от коронавируса Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

«Это будет зависеть от мнения президента», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что мнение Путина о публичности таких моментов ему неизвестно.

«Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не ревакцинировался.

До этого пресс-секретарь президента говорил, что ранее Путин заявлял про имеющийся у него высокий уровень титров антител.

Летом текущего года Путин рассказал, какой вакциной он привился. Выбор был сделан в пользу российского «Спутника V». В феврале, когда он вакцинировался, в обороте были два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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