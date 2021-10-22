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У ресторана на Новом Арбате мужчине выстрелили в живот

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве произошла стрельба на Новом Арбате. Посетители столичного ресторана после застолья вышли на улицу. Там у них произошел конфликт, пишет РЕН ТВ.

Один из оппонентов выхватил травматический пистолет и выстрелил в живот противнику, с которым сидел за одним столом.

Стрелявший и его приятель скрылись на Porsche, по неподтвержденным данным.

В результате стрельбы был госпитализирован 24-летний мужчина. У него ранение в живот, он находится на операционном столе.

Причины конфликта устанавливает полиция.

Ранее на Чукотке задержали подростка, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе.

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