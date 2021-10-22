Следующая неделя в Москве начнется с заморозков

В ночь с воскресенья, 24 октября, на понедельник температура воздуха в Москве опустится до -6°С. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

«Температура понизится до минус шести – одного градуса. Днем будет не выше нуля – плюс пяти», — предупредили синоптики.

В Гидрометцентре объяснили, что похолодание будет связано с ростом атмосферного давления. Кроме того, в столице прекратятся осадки, а облачность станет переменной. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду

«Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе тёплую погоду», — резюмировали метеорологи.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -5°С. Днем будет облачно, но без осадков. Скорость ветра также не превысит восьми метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о штормовом ветре скоростью до 21 метра в секунду.