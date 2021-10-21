Путин заявил, что в России отсутствует угроза свободе слова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти. Такое мнение он выразил в ходе Валдайского форума.
«Угрозы такой, мне кажется, у нас нет», — сказал глава государства.
По его словам, в России иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят.
«Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы», — отметил Путин.
Ранее Путин высказала мнение, что примеры истории демонстрируют, что революция — не путь выхода из кризиса, а лишь путь на его усугубление.
До этого глава российского государства заявил, что РФ исчерпала свой лимит на революции.
Он также отметил, что политической системе страны необходимо стабильное и спокойное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».