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Путин заявил, что в России отсутствует угроза свободе слова

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти. Такое мнение он выразил в ходе Валдайского форума.

«Угрозы такой, мне кажется, у нас нет», — сказал глава государства.

По его словам, в России иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят.

«Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы», — отметил Путин.

Ранее Путин высказала мнение, что примеры истории демонстрируют, что революция — не путь выхода из кризиса, а лишь путь на его усугубление.

До этого глава российского государства заявил, что РФ исчерпала свой лимит на революции.

Он также отметил, что политической системе страны необходимо стабильное и спокойное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».

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