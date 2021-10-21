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В Кургане демонтировали скульптуру «женщины-кошки»

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pdmnews/Telegram

В Кургане демонтировали скульптуру кошки на чемоданах, которую установили на городском железнодорожном вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что решение о сносе монумента приняли в РЖД после того, как жители города раскритиковали его.

В администрации Кургана рассказали, что не согласовали и не устанавливали этот памятник. Она находилась на территории РЖД, « Кошка на чемоданах» была передана вокзалу города местным художником-скульптором.

Ранее сообщалось, что жители Кургана сравнили статую кошки с персонажем фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, а также с монументом «Аленке» в Нововоронеже.

Памятник Аленке по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года. В дальнейшем местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник.

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