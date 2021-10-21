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В Турции утонул российский турист

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Depositphotos

В турецкой Аланье погиб российский турист, он утонул во время купания в море в штормовую погоду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Отмечается, что умер мужчина 1982 года рождения. Его тело было обнаружено спасателями в ходе поисковой операции в открытом море.

В диппредставительстве сообщили, что турецкая прокуратура официально уведомила российскую сторону о гибели гражданина России. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По словам представителя дипмиссии, генконсульство в координации с властями Турции, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали семь граждан России. Авария произошла утром 16 октября недалеко от Манавгата. Автобус опрокинулся и пассажиры не смогли выбраться через двери, им пришлось выбить лобовое стекло.

До этого автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы, перевернулся около курортного города Манавгат в провинции Анталья. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей.

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