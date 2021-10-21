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В России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России обнаружены случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus», — сказал Хафизов.

Он добавил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в России, как это было со штаммом «дельта». Специалист призвал граждан вакцинироваться, особенно тех, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов объяснил «Газете.Ru», способна ли мутация AY.4.2 вытеснить штамм «дельта».

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