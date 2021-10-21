Собчак в кепке с нецензурной лексикой на допросе заявила без доказательств о травмах в ДТП

Сегодня вечером Министерство внутренних дел сообщило, что в УВД Сочи провели следственные действия с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак, пишет РЕН ТВ. Она стала свидетелем по делу о смертельном ДТП, в которое попала ее машина.

Как пишет Telegram-канал «Политрук 2.0», светская львица пришла на допрос в кепке с нецензурной фразой. На опубликованном снимке 39-летнюю знаменитость запечатлели в кабинете следователей. Она была в «тотал блэк» луке, на черной кепке была нанесена надпись: «Иди на *** ».

Собчак, по данным РЕН ТВ, заявила, что получила ранения в аварии и обратилась в медучреждение. Но подтверждающие документы представить не смогла.

Ранее сообщалось, что Собчак отказалась подписать документ о неразглашении по делу о ДТП в Сочи.