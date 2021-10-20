Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Чечне

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в среду утром, 20 октября, в на территории Республики Чечня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 07.45 мск с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Очаг залегал на глубине 5 километров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что толчок был ощутим в Грозном, а также на территории Урус-Мартановского, Шалинского, Веденского, Ачхой-Мартановского и Шатойского районов.

Ранее сообщалось, что в японской столице и соседних префектурах из-за землетрясения магнитудой 5,9 сработала аварийная остановка у 55 тыс. лифтов. Также в районе ЧП было остановлено движение скоростных поездов. Кроме того, были обесточены примерно 250 жилых домов.

До этого стало известно, что по меньшей мере 20 человек погибли, более 300 пострадали в результате сильного землетрясения магнитудой 5,7 на юге Пакистана. Подземные толчки были ощутимы в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан.