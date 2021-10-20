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В Екатеринбурге полицейские массово увольняются со службы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге полицейские массово увольняются со службы, уже написали рапорт несколько начальников отделов, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступают 20 рапортов в день», — указано в сообщении.

Среди начальников отделов уволились или ушли на пенсию уже четыре человека — начальник 14 отдела, Дмитрий Шишмаков, проработал на этой должности всего год. Еще три человека уволились в связи с уходом на пенсию, но большинство уволившихся полицейских ушли из органов по причине низких зарплат и высокой нагрузки.

«Все — опытные профессионалы, еще не старые, могли бы продолжать работать и приносить пользу, но уходят по собственному желанию, стаж позволяет. Идет цепная реакция. Начали разбегаться люди, у оставшихся нагрузка увеличивается, и они тоже начинают уходить. Вообще, чтобы за короткое время сразу 4 начальника отделов уходили — такого не было никогда», — рассказал источник E1.Ru.

Ранее были названы основные причины увольнения в России.

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