В ФБР подтвердили, что ведут «правоохранительную деятельность» в доме Дерипаски

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет обыск в одном из частных домов в Вашингтоне, принадлежащем, по сведениям американской печати, российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ФБР.

«Да, мы можем подтвердить, что ФБР ведет санкционированную судом правоохранительную деятельность по данному адресу», — заявил собеседник агентства.

Ранее корреспондент телеканала NBC сообщил , что сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского промышленника Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Также телеканал опубликовал видеокадры, сделанные у дома Дерипаски. На записи видно, что здание активно изучают сотрудники ФБР. Точная цель их визита на настоящее время неизвестна.

На фоне сообщений об обысках стоимость акций «Русала», основным акционером которой является Дерипаска, в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,5% и в моменте достигала 78,885 руб. за бумагу.

К 18:34 мск акции ускорили снижение и торговались на уровне 78,335 руб. за бумагу (-6,1%).