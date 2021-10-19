«Победа» запустит рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх до конца года

Лоукостер «Победа» начнет полеты из Внуково на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«В течение недели «Победа» начнет продавать билеты в Египет. Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — сказал он.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Данное решение было принято по итогам состоявшегося совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.