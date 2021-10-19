Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Витория считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в матче Лиги Европы 17:25
Аналог системы «Платон» хотят ввести на региональных дорогах 17:21
Космонавт Новицкий оценил вероятность кинокосмической гонки 17:21
Елизавета II вежливо отказалась от титула «Старушка года» 17:20
Депутат Рады заявил, что Украина при нынешней власти вплотную подошла к развалу 17:20
Просьба о помощи в борьбе с голодом обойдется Маску в миллиарды... 17:19
Собянин рассказал, кого необходимо перевести на удаленку 17:18
В России представлены iPhone в честь Стива Джобса и Илона Маска 17:14
Галь Гадот рассказала, как разобралась с угрозами со стороны Джосса Уидона 17:10
В Британии за год родились 15 Люциферов и три Иисуса 17:10

«Победа» запустит рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх до конца года

close
100%
Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Лоукостер «Победа» начнет полеты из Внуково на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«В течение недели «Победа» начнет продавать билеты в Египет. Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — сказал он.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Данное решение было принято по итогам состоявшегося совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях