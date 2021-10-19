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Петербурженка объявила в Сети о поиске новой семьи для своего ребенка

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге мать трехмесячного мальчика в социальных сетях опубликовала объявление о поиске новых родителей для него. Она объяснила РЕН ТВ, что подтолкнуло ее на такой шаг.

Виктория в социальной сети «ВКонтакте» указала, что ее мальчик «безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем».

Публикация вызвала шквал критики со стороны пользователей социальных сетей. Пользователи писали, что «ребенком торгуют как собакой». Женщина утверждает, что негативных отзывов не больше позитивных. Люди, желающие помочь, присылают деньги и памперсы, поделилась Виктория.

«На негатив я стараюсь не обращать внимание. Чем больше люди пишут, чем больше комментариев, тем больше охват», — заявила мать трехмесячного ребенка.

По ее словам, ее главная цель – «найти приемных родителей своему малышу». Женщина хочет выбрать семью, в которой ее ребенок останется жить. На данный момент мальчик уже не с мамой, он находится в доме малютки. Навестить его мать не может. Рекламировав своего младенца, женщина отметила «хорошую родословную». По ее словам, «папа - предприниматель с техническим складом ума, мама - автор методики преподавания математики, поэтесса».

Женщина также призналась, что таким же образом ранее нашла приемных родителей своему первому ребенку, девочке, которой уже исполнилось пять лет.

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